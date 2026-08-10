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Kötü koku gelen evde bir kişi ölü bulundu

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından dairede yapılan kontrollerin sonrası dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Bunun üzerine Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlik çalışması başlatıldı. Belediye personelinin iş makinesinin de desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Şikayet üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, dairenin çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki daireden çevreye kötü koku yayılması üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

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