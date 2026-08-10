Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde önemli bir başarıya imza attı. Okulun belirlenen 400 kişilik (sınavlı-sınavsız) öğrenci kontenjanının tamamı dolarken, yoğun talep dikkat çekti.

Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre ortaya çıkan bu tablo, mesleki ve teknik eğitime olan ilginin her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. Okula yönelik yoğun tercih, eğitim kadrosu, fiziki imkânlar ve öğrencilere sunulan gelişim fırsatlarına duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

8 ALANDA EĞİTİM, GÜÇLÜ GELECEK HEDEFİ

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 8 farklı alanda verilen eğitimle öğrencilerin sadece mesleki bilgi ve beceriler kazanmaları değil; aynı zamanda araştıran, üreten, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Okulda uygulamalı öğrenme modeli ile akademik eğitimin birlikte yürütüldüğü belirtilirken, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerini destekleyen çalışmaların da ön planda tutulduğu ifade edildi.

“BU TABLO GÜVENİN GÖSTERGESİ”

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tüm kontenjanların dolmasının yalnızca bir yerleştirme sonucu olmadığına dikkat çekilerek, “Bu durum öğrencilerimizin ve velilerimizin okulumuzu tercih ederek bizlere duyduğu güvenin somut bir karşılığıdır. Bu güveni daha büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

EĞİTİME KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Bu başarıda emeği geçen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve ekibine, proje ortağı Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, proje yürütme kurulu üyelerine, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına teşekkür edildi.

Okul yönetimi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin başarılarıyla, projeleriyle ve üretimleriyle okulun adını daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirterek, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılı ve verimli bir yıl temennisinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ