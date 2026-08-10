Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi tarafından hazırlanan ve yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Ömer Kayır'ın üstlendiği "Fen Bilimleri Odağında Lisans Öğrencilerine Yönelik TÜBİTAK 2209 Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi" başlıklı proje, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

19-20 Ekim 2026 tarihlerinde Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilecek eğitim programı, başta TR83 Bölgesi'nde yer alan paydaş üniversiteler olmak üzere fen bilimleri alanında öğrenim gören lisans öğrencilerini bir araya getirecek.

İki gün sürecek etkinlikte öğrencilere, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ile TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri programlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Programla, genç araştırmacıların araştırma kültürüyle erken dönemde tanışmaları ve nitelikli proje hazırlama becerisi kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitim kapsamında katılımcılar; araştırma probleminin belirlenmesi, özgün değer oluşturulması, yöntem geliştirme, bütçe planlaması ve proje yazım süreçleri gibi bilimsel araştırmanın temel aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca, TÜBİTAK projelerinde deneyim sahibi akademisyenlerden birebir mentörlük desteği alacak öğrenciler; bilimsel araştırma etiği, proje yönetimi ile ARBİS ve TYBS gibi dijital başvuru sistemlerinin kullanımı konusunda da bilgi edinecek.

Programın ikinci gününde düzenlenecek "Proje Yazma Atölyesi" ile katılımcılar, uzman akademisyenlerin rehberliğinde kendi proje fikirlerini geliştirerek başvuruya hazır taslak projelere dönüştürme imkanı bulacak.

Etkinlikte, Hitit Üniversitesi ile farklı üniversitelerden TÜBİTAK projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmış akademisyenler eğitici olarak yer alacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR