Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan, Ali Evlüce, Halil Erkan ve Murat Erdal'dan oluşan Çorum TSO Değişim Ekibi, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret ederek Çorum'un ekonomik geleceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarette, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Alaattin Yalçın da yer aldı.

Görüşmede, Çorum'da üretimin, ticaretin ve esnafın güçlenebilmesi için kurumlar arasında kurulacak iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, kanunun verdiği yetki doğrultusunda TSO’nun kurabileceği iktisadi ticari işletmeler aracılığıyla Çorum'a kazandırılabilecek ortak yatırım projeleri ele alındı. Özellikle üyelerin tek başına gerçekleştirmekte zorlanacağı büyük ölçekli yatırımların, ortak akıl ve ortak sermaye modeliyle hayata geçirilebileceği değerlendirildi.

TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan, mesleki eğitimin sanayinin ve esnafın en önemli ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, meslek liseleri, üniversite ve sektör temsilcileri arasında kurulacak güçlü iş birlikleriyle nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik projelerini de paylaştı.

Dalyan, "Çorum'un kalkınması ancak tüm kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesiyle mümkündür.” ifadesini kullandı.