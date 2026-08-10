Hitit Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde eğitim-öğretimini sürdüren İlahiyat Fakültesi, ilahiyat eğitiminin yanı sıra öğrencilerin kariyerlerini şekillendirecek köklü bir ekol de vadediyor.

1992 yılında açılan, çeyrek asırlık bir deneyime sahip Fakülte, ayrıcalıklı dil imkânları ve öğrenci odaklı yenilikçi uygulamaları, modern altyapısı ve İAA uluslararası akreditasyonu, TYÇ onaylı "Mavi Diploma" avantajı ile uluslararası düzeyde tescillenmiş kaliteli bir eğitim sunuyor.

MODERN VE ENGELSİZ KAMPÜS YAŞAMI

Öğrenciler, 18.500 m² kapalı alana sahip 4'er katlı iki modern binada eğitim görüyor. 9 amfi, 13 lisans dersliği, laboratuvarlar ve mûsikî atölyelerinin yer aldığı kampüs, aynı zamanda erişilebilirlikte öncü. YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Turuncu (Mekânda) ve Yeşil (Eğitimde) Bayrak ve Mavi Bayrak ödüllerine sahip.

BARINMA KAYGISI YOK

Çorum genelindeki 6.092 kapasiteli KYK yurtları sayesinde barınma kaygısı tamamen ortadan kalkıyor.

İMVAK, TDV ve çeşitli vakıf iş birlikleriyle ihtiyaç duyan her öğrenciye burs desteği sağlanıyor.

İAA Akreditasyonu ve TYÇ Logosu, uluslararası kalitenin tescilini kanıtlıyor. Mezunlar, ulusal ve uluslararası alanda doğrudan tanınan "Uluslararası Mavi Diploma" ayrıcalığına sahip oluyor.

74 KİŞİLİK AKADEMİK KADRO

"Bir ilahiyat fakültesinin gerçek değeri binasında değil, kürsüsünde duran isimlerdedir" vizyonuyla hareket eden fakülte; 22 profesör, 9 doçent, 21 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 17 araştırma görevlisinden oluşan toplam 74 kişilik dev bir akademik kadroya sahip.

Öğrencilere bireysel danışman takipli özel bir koçluk sunan HİSAM Akademik Destek Programı, müfredatın ötesine geçiyor.

Klasik Arapça ve İngilizce eğitiminin yanı sıra, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde çok nadir rastlanan Japonca ve Farsça eğitimleri sunuluyor.

Akaid, Kelam, Tefsir, Hadis gibi alanlarda klasik metin okumaları yapılırken, Osmanlı arşiv belgelerini birincil elden inceleme yeteneği kazandırılıyor.

ZENGİN SOSYAL EKOSİSTEM

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, üniversite yıllarının sadece amfilerdeki akademik derslerden ibaret olmadığı bilinciyle öğrencilerine oldukça canlı, üretken ve geliştirici bir kampüs yaşamı sunuyor. "Metropol trafiğinde kaybolmak yerine vaktini kendini geliştirmeye ayırabilirsin" felsefesiyle hareket eden fakülte, öğrencilerine stresten uzak ama sosyal açıdan son derece aktif bir zemin hazırlıyor.

CANLI KAMPÜS, AKTİF SOSYAL TAKVİM

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak tanıyor: 16 aktif öğrenci kulübü, yılda 185 faaliyet, sanat, spor ve bilim bir arada.

En önemli yeniliklerden biri ise öğrencilerin katıldığı tüm bu sosyal faaliyetlerin resmî bir Sosyal Yetkinlik Transkripti ile belgelenmesi. Mezunlar, akademik not dökümlerinin yanında iş ve mülakat başvurularında onları öne çıkaracak ikinci bir resmî belge ile hayata atılıyor.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLA DERİNLİK

Kariyer hedefleri arasında akademiyi “asıl iddiamız” olarak tanımlayan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sunduğu geniş kapsamlı lisansüstü eğitim imkânlarıyla geleceğin ilim insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmeye devam ediyor.

18 farklı programda 300'ü aşkın araştırmacıya, akademik kariyer ve uzmanlaşma imkânı sunuluyor. Fakültede, yenilikçi alanlarda 11 tezli yüksek lisans programı, 2 tezsiz yüksek lisans programı, 5 doktora programı uygulanıyor.

BİLİMSEL YAYINCILIK VE MENTÖRLÜK

Fakültenin bilimsel yayın organı Hitit İlahiyat Dergisi; Web of Science (ESCI), Scopus ve TR Dizin gibi saygın uluslararası dizinlerde taranarak ilahiyat alanında referans gösteriliyor. Kurum, aynı zamanda sahip olduğu kalite güvence modeliyle diğer üniversitelere de akreditasyon, müfredat ve yayın süreçleri konularında aktif mentörlük sağlıyor.

ÇİFT BELGE İLE MEZUNİYET

Fakültede aktif olarak faaliyet gösteren 16 kulüp, yılda ortalama 185 etkinlik (sergi, sempozyum, spor, mûsikî) düzenliyor. En önemli yeniliklerden biri ise öğrencilerin katıldığı tüm bu sosyal faaliyetlerin resmî bir Sosyal Yetkinlik Transkripti ile belgelenmesi. Mezunlar, akademik not dökümlerinin yanında iş ve mülakat başvurularında onları öne çıkaracak ikinci bir resmî belge ile hayata atılıyor.

Fakülte, öğrencilerini dört ana kariyer yoluna (Akademi, Diyanet, MEB Öğretmenlik, Manevi Danışmanlık ve diğer alanlar) özel protokoller, DHBT/MBSTS, KPSS hazırlıkları ve pedagojik formasyon destekleriyle hazırlıyor.