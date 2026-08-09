Erenler Oto Kiralama ve Erenler Emlak sahibi Musa Darçın, Yeni Parti İl Başkanlığına araç bağışında bulundu.
Kızılpınar Köyü’nde düzenlenen Geleneksel Fasulye Şenlikleri’ne katılan Musa Darçın, şenliklerde yaptığı açıklamayla dikkat çeken bir bağışını duyurdu.
Şenlik kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ağalık yarışmasında, kınalı koçun satışa çıkarıldığı organizasyonda Musa Darçın’ın oğlu Emir Darçın, yılın ağası seçildi.
Şenlikte açıklamalarda bulunan Musa Darçın, kendisine ait 2009 model Berlingo marka aracı Yeni Parti İl Başkanlığına bağışladığını açıkladı.
Darçın, parti yöneticilerinin aracı istedikleri zaman teslim alabileceklerini belirterek, bağışın hayırlı olmasını diledi.