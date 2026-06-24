Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Kazım Kurt İnşaat’ın kurucusu Kazım Kurt (73) son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Hacı Kurt ve Huriye Kurt’un oğlu, Ayser Kurt’un eşi, Hamdi Kurt ve Sevilay Teke’nin babası, Serpil Ekmekçi Kurt ile Ünal Teke’nin kayınpederi, Nejla Kurt ve Rufe Olgun’un ağabeyi olan Kazım Kurt’un cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Büyük Palabıyık köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP Belediye Meclisi Üyesi Ümit Kuyu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi