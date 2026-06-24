Çorumlu yerel sanatçımız, türkülerin ve sahnelerin sultanı Nergis Ay, yakalandığı hastalık sonucu 13 Mayıs 2026 tarihinde 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Nergis Ay, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Mecitözü İlçesi’nin Köseeyüp Köyü’nde toprağa verilmişti.

Nergis Ay’ın yıllarca birlikte çalıştığı Veli Keser tarafından Hasbıhal Cafe’de can yemeği, dua ve anma programı düzenlendi. Veli Keser’in katkıları ile merhum sanatçının fotoğraflarının, hakkında çıkan gazete haberlerinin kupürlerinin, aldığı ödül ve plaketlerin yer aldığı sergi açılırken, salonda Nergis Ay’ın konserlerinden kesitler yer aldı, ayrıca sinevizyon gösterimi sunuldu. Ayrıca davetliler, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Can yemeği ve anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Güngör Atak, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, yerel sanatçılar ve sevenleri katıldı.

TAHTASIZ’DAN VEFA ÇAĞRISI

Anmaya katılan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Çorum’un sevilen sanatçılarından Nergis Ay’ın adının bir sokak, cadde ya da parka verilmesi çağrısında bulundu.

Çorum kültürüne önemli katkılar sunan Nergis Ay için yapılan anma nedeni ile emeği geçen Veli Keser’e teşekkür ederek, merhum sanatçı Nergis Ay’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Tahtasız Nergis Ay’ın sesi, sanatı ve gönül zenginliğiyle Çorum’un hafızasında yaşamaya devam edeceğini ama sanatçının adının da yaşatılması gerektiğini vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Çorum’un kültürüne kattığı değer, sesi ve gönül zenginliği daima hafızamızda yaşayacaktır. Onun adını yaşatmak, sanatımıza ve kültürümüze verdiği kıymeti gelecek nesillere aktarmak için Çorum’da bir sokağa, caddeye ya da parka isminin verilmesi en güzel vefa olacaktır” dedi.

Böyle bir adımın hem Nergis Ay’ın hatırasını ölümsüz kılacağını hem de Çorum halkının gönlünde bıraktığı izleri somut şekilde yaşatacağını dile getiren Mehmet Tahtasız, yerel yöneticilere vefa çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi