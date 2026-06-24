Almanya’da yaşamını yitiren ve Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Yiğitoğlu (70) için can yemeği verildi.

Çorum CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız da Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun akrabası olan merhum Bayram Yiğitoğlu için Çanakçı Köyü’nde düzenlenen can yemeğine katıldı.

Hasan ve Hicran Yiğitoğlu’nun babası, Yiğitoğlu Ticaret’in sahipleri Hasan ve Hüseyin Yiğitoğlu’nun amcası, Resul ve Seydi Yiğitoğlu’nun ise akrabası olan Bayram Yiğitoğlu geçtiğimiz hafta Çanakçı Köyü’nde toprağa verilmişti.

Çanakçı Köyü Cemevi’ndeki can yemeğinde Tahtasız, başta Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu olmak üzere kederli aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, merhumun mekanının cennet, ruhunun ise şad olmasını temenni etti.

Program, merhumun anısına düzenlenen dualar ve sohbetlerle son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi