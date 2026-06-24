Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 2023 yılında ataması yapıldığı halde idari sebeplerle göreve geç başlatılan öğretmenlerin mazerete dayalı yer değişikliği taleplerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan olumlu yanıt geldiğini duyurdu.

Fatih Okumuş, öğretmenlerin mağduriyetini gideren bu karar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür etti.

“ÖĞRETMENLERİN MAĞDUR

EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİK”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, sendika olarak sürecin takipçisi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Eğitim-Bir-Sen olarak, 2023 yılı Mart ayında ataması yapılmasına rağmen idari sebeplerle göreve başlamaları Eylül ayına sarkan çok sayıda öğretmenimizin idari tasarruf nedeniyle mağdur edilmemesi amacıyla bir çağrıda bulunmuştuk. Bu kapsamda, 2023 yılında ataması yapılan öğretmenlerimize 2026 yılı yaz tatili döneminde mazerete dayalı yer değişikliği hakkının tanınmasını talep etmiştik”

BAKANDAN ÖZEL

DUYURU MÜJDESİ

Okumuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuya duyarsız kalmadığını ve öğretmenlerin sesini duyduğunu ifade ederek, çözüm odaklı yaklaşımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin’in açıklamasına değinen Fatih Okumuş, şunları kaydetti: “Söz konusu öğretmenlerin yasal çalışma sürelerini tamamlayacakları Eylül ayında, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri için kendilerine özel ayrı bir duyuru yayımlanacağı ifade edilmiştir. Bu karar, idari süreçlerden kaynaklı zaman kaybı yaşayan öğretmenlerimizin aile bütünlüğü ve mazeret haklarının korunması adına çok önemli bir adımdır”

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açıklamasını MEB’ye teşekkür ederek sonlandıran Okumuş, “Eğitim çalışanlarının sorunlarına kulak veren, çağrımızı karşılıksız bırakmayarak bu duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımı sergileyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e tüm öğretmenlerimiz adına teşekkür ederiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının haklarını her platformda savunmaya, sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi