Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunun 1500. yılı anısına Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimiz Temalı Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Yarışması”, ülke genelinde büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinden 2 bin 990 okuldan 20 bin 118 öğrencinin 4 bin 280 danışman öğretmen ile katıldığı yarışmada Çorum Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Salih Efe Dertli de büyük bir başarıya imza attı.

Bu büyük organizasyonda, binin üzerinde hazırlanan video içerisinde Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Salih Efe Dertli, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Sait Ozan Dertli danışmanlığı ve rehberliğinde hazırladığı “Arşın Gölgesinde Bir Yiğit” adlı video klibiyle önemli bir başarıya imza attı.

Daha önce de il birincisi olan Salih Efe Dertli, Türkiye finallerine yükselerek jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye beşinciliğini kazanmayı başardı.

Peygamber Efendimizin örnek hayatını yapay zekâ destekli dijital içeriklerle anlatan bu anlamlı yarışmada mansiyon ödülü kazanan Dertli’nin başarısı; azmin, emeğin ve teknolojiyi değerlerle buluşturmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Salih Efe Dertli, ailesi ve danışman öğretmeni kutlanarak başarılarının artarak devam etmesi dilekleri iletildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR