CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, KÖYDES yatırımlarının encümen üyeleri ve muhtarların bilgisi dışında bakanlığa gönderildiğini öne sürerek, “KÖYDES’e kayyum mu atandı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, KÖYDES yatırımlarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan ile il genel ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Solmaz, yerel yönetim süreçlerinde yaşanan gelişmelerin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını savunarak, “Bu konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Hukuksuzlukların unutturulmaması için konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

“YATIRIMLAR 5 AY GECİKTİRİLDİ”

KÖYDES yatırımlarının zamanında açıklanmadığını kaydeden Solmaz, Ocak ayında duyurulması gereken yatırım programının siyasi gerekçelerle beş ay geciktirildiğini bildirdi. Bu süreçte muhtarlar ve seçmenler üzerinde baskı oluşturulduğunu belirten Solmaz, “Oy vermezseniz yatırım alamazsınız anlayışıyla hareket edildi” ifadelerini kullandı. Gecikme nedeniyle bütçenin enflasyon karşısında eridiğini savunan Solmaz, birçok köyün bu nedenle mağdur edildiğini söyledi.

“KARARLAR MUHTARLARDAN GİZLENDİ”

Mayıs ayında yapılan KÖYDES seçimlerinin ardından oluşturulan encümene rağmen, yatırım kararlarının bu kurul devre dışı bırakılarak alındığını belirten Solmaz, 13 ilçede toplantılar yapılırken Çorum merkezde aynı sürecin işletilmediğini söyledi.

Valilik nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığını ifade eden Solmaz, yatırım listelerinin encümen üyelerine bilgi verilmeden bakanlığa gönderildiğini öne sürdü.

“KÖYDES’E KAYYUM MU ATANDI?”

Solmaz, yaşanan süreci sert sözlerle eleştirerek, “Seçilmiş KÖYDES üyeleri ve muhtarlar devre dışı bırakıldıysa bu durum kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu tablo, ‘KÖYDES’e kayyum mu atandı?’ sorusunu akla getiriyor” dedi.

“BU BİR REJİM TARTIŞMASIDIR”

Açıklamasında demokrasinin işleyişine ilişkin eleştirilerde de bulunan Solmaz, seçilmişlerin yerine atanmışların karar aldığı bir yönetim anlayışının kabul edilemez olduğunu savundu.

“Seçimler yapılıyor ancak kararlar kapalı kapılar ardında alınıyorsa bunun adı demokrasi değildir” diyen Solmaz, yetkinin kötüye kullanıldığını ve halkın iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

“HALK SANDIKTA CEVAP VERECEK”

Solmaz, açıklamasının sonunda yaşananların takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu halk yapılanları unutmaz. İlk seçimde gereken cevabı verecektir. Biz de kamuoyundan gizlenen her konuyu açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi