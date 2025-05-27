Temmuz ayında Sivas’ta yapılacak Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Çorum’u temsil edecek sporcuları belirlemek üzere il seçmesi yapıldı.

Tekvando il temsilciliği tarafından, Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen ve Çorumlu eski tekvandocu, merhum öğretmen Nazmi Güven’in isminin verildiği il şampiyonasına 120 sporcu katıldı. 2 gün süren seçmelerde Zirve Spor Kulübü sporcularının üstünlüğü dikkat çekti.

Zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan seçmelerde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

KIZLAR

27 Kilo: 1. Zeynep Yalvaçer, 2. Hiranur Arıdıcı, 3. Z. Sevda Çetin, 3. Belinay Berber (Zirvespor).

30 Kilo: 1. Afra Bektaş (Zirve), 2. A.Naz Akkaya (Çorum Gençlikspor), 3. Erva Karaoğlan, 3. Defne Orhan (Zirvespor). 33 Kilo: 1.Elif Mutlu (Zirvespor), 2. Duru Yaşlak (Ferdi), 3. H.Efsa Ercan (Altın Hamle), 3. Zeynep Sarı (Zirvespor). 36 Kilo: 1. C. Naz Kahraman (Zirvespor), 2. Merve Üçok (Atılım Spor Kulübü), 3. S. Deniz Tekin (Ferdi), 3. Zeynep Koç (Zirvespor).

40 Kilo: 1.Ümmügülsüm Hoş (Ferdi), 2. E. Sena Yıldızhan (Zirvespor), 3. Sıla Tuana Ergin (Çorum Gençlikspor), 3. H.Kübra Özdemir (Zirvespor). 45 Kilo: 1.Edanur Demir (Zirvespor), 2. A.Hüma Erdoğan (Çorumspor), 3. Hiranur Arslanoğlu, 3. Beske Bozkuş (Zirvespor).

50 Kilo: 1. G. Berra Atan Zirvespor), 2. A. Hümeyra Görel, 3. Belisnur Demirel, 3. Feyza Akçagündüz (Ferdi). 57 Kilo: 1. Yağmur Herdal (Zirvespor), 2. Gökçe Kaya (Ferdi), 3. Asya Kaplan (Zirvespor), 3. Rüveyda Türker (Atılım Spor Kulübü). +57 Kilo: 1. E. Nur Yıldız, 2. Y. Ece Yiğitbaş, 3.Zeynep Uslu, 3. E. Kübra Bal (Zirvespor).

ERKEKLER

27 Kilo: 1. Berkay Berber, 2. Eymen Taşdemir (Zirvespor).

30 Kilo: 1. Umut Yaşlak (Ferdi), 2. Osman Efe Sarı, 3. Ahmet Çimen (Zirvespor), 3. Arif Mohammed (Ferdi). 33 Kilo: E. Buğra Ateş, 2. Musab Yılmaz (Zirvespor), 3. Y. Efe Ciğerci (Atılım Spor Kulübü), 3. S. Efe Çaylak (Zirvespor). 36 Kilo: 1. H. Ahmet Kılıç (Zirvespor), 2. Yusuf Çetin (İl Özel İdare), 3. Muhammed Kahriman (Zirvespor), 3. Azad Gökçetin (Ferdi).

40 Kilo: 1.Turgay Öztürk (Zirvespor), 2. S. Erdem Kuşkayası (Ferdi), 3.Y. Talha Kurşuncu (Zirvespor), 3. Görkem Göçmen (Çorum Gençlikspor). 45 Kilo: 1. Yusuf Topçu, 2. Ensar Yılmaz (Zirvespor), 3. Yusuf Emre (Anka Spor Kulübü).

57 Kilo: 1.Recep Tahir Arslan (Zirvespor). +57 Kilo: 1.Yusuf Bozdoğan, 2. Eymen Ünal, 3. Uygar Çürük (Zirvespor).

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, il takımında yer alma hakkı elde ettiler.

Müsabakaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor

Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, MHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın, çok sayıda kulüp başkanı ve sporcu velisi izledi.