“Erken Fark Et, Çok Yol Al” mesajıyla yapılan programda, otizmi daha iyi anlamak, doğru yaklaşım yöntemlerini öğrenmek ve kamu hizmetlerinde kapsayıcı bir bakış açısı geliştirmek hedeflendi. Eğitimde “Otizm Spektrum Bozukluğu nedir?” ve “Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere yaklaşım yöntemleri” başlıkları ele alındı.

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çocuk Gelişimci Zehra Kardelen Tunç ile Özel Eğitim Öğretmeni Eren Şahin tarafından otizmin tanı süreçleri, eğitim yaklaşımları ve destek yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim süresince, otizmli bireylerin sosyal hayata etkin katılımını destekleyen uygulamalar ve kamu personelinin bu süreçteki rolü üzerinde duruldu.

Eğitim sonunda eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Fatih Bilgili, Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer, Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu ile çok sayıda kamu personeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Müdür Yardımcısı Aksoy, otizm konusunda farkındalığın artırılmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen eğitim programının, katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeyini artırarak daha kapsayıcı ve duyarlı bir kamu hizmeti anlayışına katkı sağladığı belirtildi.