Çorum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik anlamlı bir ödüllendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline, görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalar dolayısıyla plaket takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Pehlivan, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede elde edilen başarıların önemine dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı personeli kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK