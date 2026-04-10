İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, vatandaşlarla buluşmak ve teşkilat faaliyetlerini tanıtmak amacıyla AHL Park AVM içerisinde kurulan tanıtım standını ziyaret etti.

Ziyarette emniyet birimleri tarafından hazırlanan bilgilendirme çalışmaları incelenirken, vatandaşlara Türk Polis Teşkilatı’nın görevleri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Etkinlikte özellikle toplum destekli polislik faaliyetlerine dikkat çekildi.

Polis Haftası kapsamında yapılan etkinlik ile vatandaş ile emniyet arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Muhabir: Haber Merkezi