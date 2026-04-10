Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek adına kararlı bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Fatih Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada eğitim sisteminin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerin ekonomik refahının öncelikli mesele olması gerektiğini vurguladı.

Okumuş, 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına taşıdıkları tekliflerin güncelliğini koruduğunu belirterek şunları söyledi: “Ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas gösterge rakamının gündüz öğretimi için en az 280, diğer saatler için ise 300 olması yönündeki teklifimiz, temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte ne kadar haklı bir talep olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu haklı talebi kazanıma dönüştürmek için girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz”

“MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR”

Mevcut ek ders esaslarının ücretlerde dengesizlik oluşturduğunu ve öğretmenleri mağdur ettiğini ifade eden Okumuş, sistemdeki aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerilerini şu başlıklarla sıraladı: "Tüm öğretmenler için aylık karşılığı ders yükümlülüğü haftalık 15 saat olarak eşitlenmelidir. Her 6 ders saatine karşılık 1 saat hazırlık ve planlama ücreti ödenerek öğretmenlerin ders dışı mesaileri karşılık bulmalıdır. Mesai saatleri dışındaki faaliyetler ile İYEP kapsamındaki görevlerde ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenmelidir."

Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerin emeğinin tam karşılığını alması için her platformda seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirten Okumuş, “Ek ders birim ücretlerinin iki kat artırılması başta olmak üzere, eğitim çalışanlarımızın tüm talepleri karşılanana dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğitimde verimlilik, ancak öğretmenin huzurlu ve refah içinde olduğu bir ortamda mümkündür” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK