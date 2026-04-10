SP İl Başkanı Sarı, yaptığı açıklamada özgür basının demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Bugün basın; hukuki, ekonomik ve idari müdahalelerle kuşatılmış durumdadır” dedi.

Gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle soruşturmalara maruz kaldığını, tutuklandığını ya da adli kontrol tedbirleriyle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Sarı, bu durumun ifade ve basın özgürlüğünü fiilen kısıtladığını vurguladı.

Basın mensuplarının ekonomik şartlarının da giderek ağırlaştığını belirten Sarı, düşük ücretler ve işten çıkarılma korkusunun mesleki bağımsızlığı zedelediğini, bunun da oto-sansürü yaygınlaştırdığını dile getirdi.

Medya kuruluşlarına yönelik para cezaları, ilan kesme yaptırımları ve erişim engellerinin ise bağımsız basının sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söyleyerek uluslararası raporların da Türkiye’deki tabloyu ortaya koyduğunu kaydeden Sarı, ülkenin basın özgürlüğü sıralamalarında alt sıralarda yer almasının gazetecilerin zor koşullar altında görev yaptığını gösterdiğini ifade etti.

Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin değil, tüm toplumun hakkı olduğunu vurgulayan Sarı, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişiminin demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

SP İl Başkanı Sarı açıklamasında çözüm önerilerine de yer veren Sarı, şu çağrılarda bulundu: “Gazetecilere yönelik baskı ve yargı süreçlerine son verilmeli. Basın ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmalı. Gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmeli. Bağımsız ve çoğulcu medya ortamının desteklenmeli”

Şuayip Sarı, “Demokratik bir toplumun geleceği, özgür basının varlığı ile mümkündür” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ