Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, gençlere yönelik “Muhabbet Cemi” düzenledi.

Genç kuşaklara Alevi-Bektaşi geleneğinin temel kurallarını, yol ve erkanı öğretmek, cem ibaretinin, lokma paylaşımının, 12 hizmetin nasıl yapıldığını aşılamak amacıyla düzenlenen cem, yoğun ilgi gördü.

Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen cemde zakir (aşık) olarak ise; İsmail Güçlü, Cansu Kaplan ve Arda Koç görev aldı. Aşıkların deyişleri, duaz-ı imamları eşliğinde düzenlenen ceme veliler de katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Nesimi Bilgin ve arkadaşlarının organizesiyle düzenlenen cemde vakfın semah ekibi de sunum yaptı.

Emine Özten yönetiminde çalışmalarını sürdüren semah ekibi, performansıyla takdir topladı.

12 hizmetin yerine getirildiği buluşma, cem birleme ve lokma paylaşımı ile tamamlandı. Cemde ayrıca Kırklar Semahı dönüldü. Dede Şahin Polat, gençlere bazı nasihatler vererek, yol ve erkanı anlattı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR