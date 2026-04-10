Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, protokol üyeleri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve türkülerin görsel birer izdüşümü niteliğindeki resim sergisiyle yapıldı. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında kültürel mirası estetikle buluşturan özel sergide öğrenciler, her bir eserin hangi türkünün betimlemesi olduğu konusunda protokol üyelerine detaylı bilgiler sundu. Türk halk kültürünün fırça darbeleriyle hayat bulduğu sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Etkinliğin sahne bölümünde ise okul öğretmenlerinin öncülüğünde hazırlanan tiyatro ve oratoryo gösterileri yer aldı. Güzel Sanatlar Lisesi Orkestra Korosu ile Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekiplerinin eşlik ettiği gecede “Dillala”, “İğdeli Gelin”, “Sana Bir Nasihatim Var”, “Aman Dünya Ne Dar İmiş” ve “Ne Elmadır Ne De Nar” gibi Çorum yöresine ait sevilen eserler büyük bir ustalıkla seslendirildi.



Ayrıca Millî Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç tarafından seslendirilen “Gurbet” şiiri ve Tekin Karataş’ın yorumladığı “Devredip Gezersin Dar-ı Fenayı” isimli uzun hava, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Gecenin sonunda Vali Yardımcısı Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Özüyağlı ve Milli Eğitim Müdürü Çağlar; sergide ve sahne performanslarında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Program, protokol üyelerinin öğrencilere çiçek takdimi ve günün anısına çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi.