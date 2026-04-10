AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki konu gündeme geldi. TV 100'ün haberine göre, kamuoyunda bir süredir tartışmalara yol açan hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları, MKYK’nın önemli gündemleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki konuyla ilgili talimatını kurmaylarına iletti.

7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenleme üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, düzenleme kapsamında yıkılması gündeme gelebilecek yapıların siyasi ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği uyarısını yaptı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin farklı görüşleri dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ortaya çıkan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Hobi bahçeleri konusunun yanı sıra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de MKYK gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda da yapılacak çalışmalarda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.