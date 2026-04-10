Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Çalgan, 10 Nisan 1845’te kurulan teşkilatın, devletin en köklü kurumlarından biri olarak kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin korunmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Polis teşkilatının gücünü kanunlardan ve milletin desteğinden aldığını belirten Çalgan, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda görev yapan emniyet mensuplarının, suç ve suçlularla etkin mücadele yürüttüğünü kaydetti. Çalgan, polislerin toplumsal barışın sağlanmasındaki katkılarına da dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerine gösterilen duyarlılığın ve mağdurlara sunulan desteğin, teşkilatı millet nezdinde özel bir konuma taşıdığını vurguladı.

Açıklamasında, Türk Polis Teşkilatı’nın sürekli gelişim anlayışıyla modern teknolojiyi etkin kullandığını ve suçun önlenmesine yönelik stratejik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çalgan, teşkilatın küresel ölçekte de başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Vali Çalgan, “Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer vererek, görevlerini fedakârca sürdüren tüm emniyet mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR