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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İllerarası Judo Turnuvası 27-29 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 18 ilden 380 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Aysunaz Çağıl 44 kiloda, Melek Nur Köroğlu 48 kiloda, Şükriye Özdemir ise +63 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan yine Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Sinem Tümer 44 kiloda, Zeynep Karasu +63 kiloda ve Umut Kabak 38 kiloda beşinciliği elde ederken, Abdullah Yurttaş ise 46 kiloda yedinci olarak turnuvayı tamamladı.

Genel sıralamada Çorum Belediyesi Spor Kulübü kadın takımı üçüncü olmayı başarmıştır.