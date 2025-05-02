Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 12 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Finalde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun ortaya koyan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ilk seti 25-16 kazandı. İkinci set denk bir mücadeleye sahne olurken, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi bu seti de zor da olsa 27-25 kazandı. Üçüncü sette de üstünlüğünü devam ettiren Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi bu seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI CUMHURİYET’İN

Final maçı öncesi aynı salonda Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Özejder Sosyal Bilimler Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. İlk seti 25-24 Özejder Sosyal Bilimleri Lisesi kazanırken, ikinci seti Cumhuriyet Anadolu Lisesi 25-17 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü set oldukça çekişmeli geçerken, kazanan taraf 30-28’lik skorla Özejder oldu. Dördüncü seti 14 sayı farkla kazanan Cumhuriyet Anadolu Lisesi maçı final setine taşırken, final setinde de iyi bir oyun ortaya koyarak seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından üçüncülük kupası Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin olurken, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.