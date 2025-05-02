Ahlatcı Çorum FK’nın Pazar günkü rakibi Şanlıurfaspor’a sürpriz başkan adayı çıktı. Temiz Toplum Federasyonu Başkanı Mahmut Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Bitime henüz 2 hafta varken Şanlıurfaspor’un küme düştüğünü ilan eden Mahmut Demir, “Şanlıurfaspor düştü. Bugüne kadar her zaman düşenin elinden tutmaya çalıştık. Şimdi de kişisel ve siyasal hesapları bir kenara bırakarak, Şanlıurfaspor’u hep birlikte yeniden ayağa kaldıralım. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimle birlikte, bu kulübü yönetmeye talibim" ifadelerini kullandı.

Demir’in açıklaması, Şanlıurfaspor taraftarları ve spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Kulübün geleceği için dayanışma çağrısı yapan Mahmut Demir’in sürpriz adımı, camiada yeni bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.