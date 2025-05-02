İskilip Kaymakamlığı, İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvası sona erdi. 6 okulun katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Finalde İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi ile İskilip Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Akşemseddin Anadolu Lisesi Ahmet ve Mehmet Han’ın golleri ile 2-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı. İskilip Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Final maçı öncesi oynanan üçüncülük maçında ise İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. Bu karşılaşmayı ise İskilip MTAL 2-1 kazanarak üçüncü olurken, İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende dereceye giren okulların kupa ve madalyaları takdim edilecek.