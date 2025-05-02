Okul Sporları Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Okullararası Küçük Erkekler Futbol Yarı Final Grup Birinciliğinin 5-8 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapılacak. Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun da mücadele edeceği yarı final grubunda Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulu, Ankara’dan TED Koleji ve Kayaş Sakarya Ortaokulu, İstanbul’dan Halil Türkkan Ortaokulu ve Özel Sarıyer Açı Ortaokulu, Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Trabzon Şehit Gökhan Uzun İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere 8 takım mücadele edecek.

Yarı final grup birinciliğinin teknik toplantısı 4 Mayıs Pazar günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 16.00’da yapılacak.