Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Futsal İl Birinciliği sona erdi. 4 okulun tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda İnkilap Ortaokulu 7 puanla şampiyon olmayı başarırken, Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, İskilip Azmimilli Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.