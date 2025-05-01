Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Nazmi Avluca Sahası’nda oynandı. İlk maçında TOBB Osmancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 5-0’la geçen Spor Lisesi ikinci maçında ise Mehmetçik Anadolu Lisesi’ni 4-1 mağlup etti. Önceki gün Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ile final niteliğinde bir maça çıkan Spor Lisesi bu maçı da Emir Musap, Muhammet Buğra ve Emiralp’ın golleri ile 3-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan Spor Lisesi 9 puanla şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazanırken, 6 puanda kalan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi il ikincisi, 3 puanlı Mehmetçik Anadolu Lisesi il üçüncüsü, puansız TOBB Osmancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise il dördüncüsü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.