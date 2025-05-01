Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 4 Mayıs Pazar günü oynanacak 37.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Şanlıurfaspor’la oynayacağı maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı yönetecek. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Avcı’nın yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. Niğde bölgesinden Kemal Savaş da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’DA BİLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

Orta hakem İlker Yasin Avcı, daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın tamamı deplasmanda olmak üzere 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak 6 puan topladı.

BU SEZONKİ ADANASPOR MAÇINI YÖNETTİ

Ahlatcı Çorum FK, Avcı’nın yönettiği maçlardaki galibiyetlerinde bu sezonun 7.haftasında, Adanaspor’u 2-0, geçen sezonun 30.haftasında da Altay’ı 3-1 yendi.

Kırmızı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunun 21.haftasında Uşakspor’a 4-3, 2019-2020 sezonunun 24.haftasında ise Başkent Akademi’ye 2-1 yenildi.

ŞANLIURFA’NIN GALİBİYETİ YOK

İlker Yasin Avcı, Şanlıurfaspor’un ise 4 maçını yönetti. Yeşil-sarılı takım bu maçlarda 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, galibiyet sevinci yaşayamadı. Şanlıurfaspor, Avcı’nın düdük çaldığı maçlarda, 2019-2020 sezonunda, deplasmanda Manisa FK’ya 7-0, 2021-2022 sezonunda evinde Kırklarelispor’a 1-0, bu sezon da Türkiye Kupası maçında, deplasmanda 52 Orduspor’a 1-0 yenilirken, tek puanını 2021-2022 sezonunda, deplasmanda Eskişehirspor’la 0-0 berabere kaldı.