2-4 Mayıs tarihlerinde, Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Zafer Turnuvası’nda, Çorum’dan tam 11 güreşçi milli mayoyu giyecek.

Güreş il temsilcisi Bülent Tuzcu’nun yaptığı açıklamaya göre, grekoromen stilde, Batuhan Kayar 51 kiloda, Utku İlbars ise 55 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Serbest stilde ise, 45 kiloda Yakup Kıcık, 48 kiloda Yusuf Eren Koçak ile Yusuf İltaş, 51 kiloda Berat Veli Körpeş, 55 kiloda Harun Kaplan ile Eren Yalçın, 60 kiloda Yakup Çöl, 65 kiloda Enes Kavlu, 92 kiloda ise Muhammed Furkan Bulut Türkiye adına madalya mücadelesi verecekler.

Serbest stil milli takımının antrenörlüklerini de yine Çorumlu eski milli güreşçiler Ahmet Peker ve Yasin Bolat yapıyor.