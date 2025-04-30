Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında yüzme milli takım hazırlık kampı bugün Ankara’da başlıyor. 7 gün sürecek olan kampa 21 sporcu, 12 antrenör davet edildi. Çorum TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak’ın yer aldığı kampta Tekirdağ’dan Muhsine Dalgıç, Bartın’dan Tuğçe Kaplandeniz, İzmir’den Eda Özlem Avan Açar, Samsun’dan Müslüm Balaban, Eskişehir’den Hatice Poyraz, Kahramanmaraş’tan Serçin Aksu, Trabzon’dan Onur Mutlu, Bartın’dan Korcan Bulut Özdemir, Antalya’dan Kaya Aksuoğlu, İzmir’den M.Okan Türkkalkan, İstanbul’dan Benan Mandalı, Sakarya’dan Özlem Özkan ve Aksaray’dan Zekeriya Altıntop antrenör olarak görev yapacaklar.

Editör: RIFAT KARA