Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan takımların oynadığı baraj maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 4.Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Ahlatcı Çorum FK’nın son 16 turundaki rakibi 5.Grubu ikinci sırada tamamlayan Trabzon temsilcisi Sebat Gençlikspor oldu. Bu kritik karşılaşma 5 Mayıs Pazartesi günü Tokat Uzunburun Sentetik Sahası’nda saat 15.00’de oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak bu karşılaşma sonunda kazanan 8 takımın mücadele edeceği final grubuna yükselecek.

Çorum FK’nın yer aldığı 4.Grup’ta grubunu lider tamamlayan Gençlerbirliği ise 1.Grup’ta sezonu üçüncü sırada tamamlayan Sarıyer ile eşleşti. Bu karşılaşma ise aynı tarihte ve saatte Sakarya’da oynanacak.