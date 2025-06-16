İran’dan sonra sıranın kimde olduğunu bilmek için fala bakmaya, savaş uzmanı olmaya gerek var mı? İsrail Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde, 2308 kilometreden 200 savaş uçağı ile İran’ın hava sahasına dalarak İran’ın Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında bulunduğu üst düzey komuta kademesini dakikalar içinde öldürdü. Peşinden nükleer tesisler, bilim insanları hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, bir mesaj, bir gösteri, gözdağıdır. Psikolojik meydan okumadır. Kısaca İsrail; “Gördük, girdik, vurduk” demiştir. Sıradakilere de “Sıra sizde” mesajı vermiştir.

Olay sadece bombaların savaşı değil, bilgi ve istihbaratın da savaşıdır. ABD her ne kadar biz bu savaşın içinde değiliz dese de, İsrail’i ABD’den ayrı düşünme olanağı yoktur. Buna ABD’nin arkasında olduğu, İran, İsrail savaşı demek olasıdır.

Dün Kuveyt, Irak, Libya, Mısır, Sudan, Suriye’de aynı oyun oynandı. Peşinden İran, dahası Lübnan’mı? Hizbullah’la İran desteği zaten kesildi. Lübnan şimdi yapayalnız ve kurbanlık koyun gibi sırasını bekliyor. Suriye gibi sözde, Lübnan adında bir devlet gözükse de, resmiyet dışı ilhak etmiş bir Lübnan olacaktır. Suriye somut örnektir. Sonra sıranın Türkiye’ye gelmemesi için gerekçe nedir?

Şu soru akla gelecek, Türkiye “büyük balık” neden sona bırakılıyor? Çünkü diğer balıkları avlamak için Türkiye’ye gereksinim var. Türkiye’nin bu kaçınılmaz tehlikeyi atlatmasının tek çözümü var. Acilen laik ve demokratik parlamenter rejime dönmesi. Ortadoğu kümelenmesinden çıkıp uygar dünya içinde yerini alması. BOP Eş Başkanlığı bizi BOP ateşinin içine atıyor. Yangını önlemek, söndürmekten daha kolay ve akılcıdır.

İsrail, “Vaat edilmiş topraklar” adı altında ülkelerin sınırlarını tanımıyor. Arkasında ABD var. Halkların direnci hedef alınıyor. Ülkeler sırasıyla yutuluyor. Her şey BOP projesinin özüne uygun.

Cumhuriyet çetin koşullarda ve Malaya Gemisine binerek “Önce Allah’a sonra İngilizlere güveniyorum” diyen ve sığınan, köhne bir zihniyete karşı kuruldu.

Yineliyorum BOP ülkemiz çıkarına bir proje değildir. Bir ülkenin işgali için önce zihinlerin işgali gerekir. BOP’la önce zihinler işgal ediliyor. Sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Dış düşmandan önce, içerde ki bu körlüğü yenmek gerekiyor.

İran’ın hedef tahtasında öne konmasının sebebi, Suriye’nin düşmemesi için bedel ödemeyi göze almasıdır. Suriye düştüğü için de sıra kendisine gelmiştir.

Bizim bilinen medya İran’ın karşı saldırılarını haber yapıyor. Saldırı nedeninden çok sonucu konuşuyor. İsrail’in havadan ölüm yağdırması, Filistin’de çocukları katletmesi, Gazze’nin haritadan silinmesi sanırım haber değeri taşımıyor!

Putin ne demişti; “Bana ABD uşağı olmayan bir İslam ülkesi gösterin, söz veriyorum Müslüman olacağım.” Henüz bu soruya yanıt veren bir İslam ülkesi olmadı. Bu yolun sonunda Türkiye var. Bu defa sıra bizde. Daha anlatamadıysak, ya duymak istenmediği için, ya da işine gelmiyordur. Mustafa Kemal bu topraklarda çan değil ezan sesi yankılansın diye cepheden cepheye koştu. Sevr rüyası görenler yüzünden uçuruma sürükleniyoruz. Uyanıp gerçekleri gördüğümüzde hala “kurtuluş destanı” yazabiliriz.