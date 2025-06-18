Onan, "Çorum’da bir mühendisin statik hesaplama programları veri girişinde değişiklik yaparak olması gerekenden daha az miktarda inşaat demiri kullanımına imkan veren proje çizdiği ve bu projeler ile inşaatların yapıldığı iddiaları Çorum halkının can ve mal güvenliğinin, ahlaki ve vicdani değerlerin korunması, hak ve hukukun üstünlüğünün varlığının tesisi açısından vatandaşlarımızın aklında soru işaretleri bırakmayacak şekilde yeniden ve ciddiyetle araştırılmalıdır." dedi.

Haziran ayındaki Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gerekli analizlerin yapıldığını belirterek sadece 7 projede güçlendirmeye ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Aşgın, “Bizim açımızdan inşaatlarla ilgili süreç bitmiştir” diyerek konuya son noktayı koymuştu.

Zafer Partisi İl Başkanı Bedi Onan, analizlerin neden Hitit Üniversitesi tarafından yapıldığını sordu. Onan, Çorum Belediyesi'nin açıklama yapması gerektiğini savunarak şu ifadelere yer verdi:

"Depremin öldürmediğini, sağlam olmayan, depreme dayanıksız binaların orta ve şiddetli depremlerde binaların hasar alıp yıkıldığını, can kayıplarının oluştuğunu, alt yapı hizmetlerinin verilmesinde kaos ve kargaşa yaşandığını yakın tarihlerde acı bir şekilde maalesef tüm ülke ve millet olarak yaşadık.

İnşaat yapımında hangi tabii afet, ne şekilde oluşmuş olsa dahi, bir takım fiziksel sorunların oluşmasına rağmen binaların çökmeden, yıkılmadan ayakta kalacak şekilde inşa edilmesi gerektiği temel bir ilkedir.

Olması gerekenden daha az miktarda demir kullanarak yapılan bir bina bir deprem anında ayakta kalabilir mi? Ya olması gerekenin dışında beton kullanımı bir deprem anında binayı bir bütün olarak yıkılmadan ayakta tutabilir mi?

"Hitit Üniversitesi'nin mevcut durumu ortada"

Bugün itibarıyla bu kez de, konuya ilişkin bir haber yerel gazeteler ve ülke genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlandı. Bir yapı denetim firması ile bir öğretim görevlisi, diğer yapı denetim şirketleri ile birlikte organize olarak problemli dosyaların üniversite bünyesinde göstermelik ücret ödenerek performans analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Haberin devamında üniversitenin zarara uğratıldığı da belirtiliyordu.

Hitit Üniversitesinin mevcut durumu ortada iken, tartışmalı dosyaların ODTÜ'ye, İTÜ'ye, Boğaziçi veya Yıldız Üniversitesine gönderilmesi yerine, neden Hitit Üniversitesine gönderildiğini Çorum Belediyesi şehir halkına izah etmelidir. Yaşananlar ortada iken Hitit üniversitesinin ilgili birimleri tarafından düzenlenen raporlara ne kadar güven duyulabilir? Bu haliyle mevcut binalarda yaşamak, ikamet etmek güvenli midir? Bu haliyle, görev ihmali olan, mevzuat dışı iş ve işlemlere dahil olmuş kimi kamu çalışanları, belediye çalışanları ve inşaat müteahhitleri korunuyor mu? sorusunun vatandaşlarımızın zihninde aydınlığa kavuşturulması gerektiğini bir kez daha duyurmak, Çorum halkının hak ve menfaatini savunmak bizler için bir görevdir.

Çorum halkının can ve mal güvenliğinin tesisi ve gelecekte bu tür durumların bir daha yaşanmaması için bu iddiaların ciddiyetle yeniden gündeme alınması ve incelenmesi bir gereklilik ve mecburiyettir."