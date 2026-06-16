Şirketin 16 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle onaylanan kâr payı dağıtım kararı, 26 Ağustos 2026 tarihinde ödenecek.

Doğal gaz dağıtım şirketi, TMS/TFRS’ye göre hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem kârının 2,89 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydetti. Genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bağışların eklenmesinin ardından net dağıtılabilir dönem kârı 2,74 milyar TL olarak hesaplandı. VUK’a göre ise net dönem kârı 3,55 milyar TL, net dağıtılabilir dönem kârı ise 2,89 milyar TL olarak belirlendi.