Çorum’da 2026 yılı hasat sezonunun ilk ürünü olan arpanın satışı, Çorum Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi. Sezonun ilk ürünü, merkez Salur Köyü üreticilerinden Satı Kökce Telli tarafından borsaya getirildi.

Borsada yapılan işlemler sonucunda arpa, üyelerden Artı Yem Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 11 bin 790 TL’den satın alındı. İlk ürün satışıyla birlikte yeni hasat sezonu da resmen başlamış oldu.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, sezonun ilk ürününü getiren üretici Satı Kökce Telli’ye plaket verdi. Özkubat, yeni hasat döneminin tüm çiftçilere, tüccarlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni ederek, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Muhabir: Haber Merkezi