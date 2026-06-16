Göreve başladığı 2009 yılından bu yana Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan ve bu görevini yaklaşık 17 yıldır kesintisiz yapan Başaranhıncal'ın önümüzdeki aylarda yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

MECLİS ÜYELERİYLE PAYLAŞTI

Başaranhıncal bu kararını son Meclis toplantısında Meclis üyeleriyle paylaştı.

Görev süresi boyunca Çorum ve bölge ekonomisinin gelişimine yönelik birçok çalışmada yer alan Başaranhıncal, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla kamuoyunun takdirini topladı.