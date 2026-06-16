Zafer Kaynarca idaresindeki 06 DU 1738 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Kaynarca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynarca'nın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK