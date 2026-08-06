Edinilen bilgiye göre, 14 AH 576 plakalı traktörüyle kendisine ait tarlada çalışan Kavlak'tan uzun süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri tarlada traktörün devrildiğini ve Kavlak'ın aracın altında kaldığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rasim Kavlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kavlak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.