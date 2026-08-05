Alınan bilgiye göre, aşırı alkol alımı nedeniyle bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkolün etkisi altında olduğu ve saldırgan tavırlar sergilediği öne sürülen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesine engel olunca polis ekiplerinden destek istendi.

Şahsın saldırgan tavırlarını sürdürmesi üzerine polis ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ancak tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin güvenli şekilde naklinin sağlanabilmesi amacıyla sedyeye kelepçelendi.

Kelepçeli olmasına rağmen agresif davranışlarını sürdüren ve tedaviye engel olduğu belirtilen şahıs, hareket etmesini engellemek amacıyla sedye ile hasta taşıma tahtası arasına sabitlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.