Kaza, Alaca Şehit İsmail Dokuz Sokak ile Kafkas Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiztopel Caddesi yönüne seyir halinde olan Serkan A. idaresindeki 19 AEP 934 plakalı motosikletle Sadık A. yönetimindeki 16 BVT 626 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Serkan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı