Bursa'nın İznik ilçesinde, içinde askeri personelin de bulunduğu otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2'si jandarma 5 kişi yaralandı.

Çorumlu Astsubay Yunus Koca, İznik'te otomobiliyle karşı yönden gelen araca çarptı.

Kazada Yunus Koca ağır yaralanırken, eşi Mehtap Koca ile 3 yaşındaki kızı E.D.K kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen anne ve kızının vefatı ilçeyi yasa boğdu.

Anne-kız bugün Beylerçelebi Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa toprağa verileceği öğrenildi.