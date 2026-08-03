K.A. idaresindeki 19 AGD 407 plakalı motosiklet, Çorum-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken aniden yola çıkan sahipsiz köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette sürücü ile yolcu olarak bulunan H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada telef olan sahipsiz köpek ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.