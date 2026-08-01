Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak'ta akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği kavgada darbedilerek yaralanan C.Ç. (43) ile A.Ç. (40), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sırasında taraflara ait bir minibüsün camları ile yan aynalarının da kırılarak zarar gördüğü belirlendi.

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri, boş bir arsaya atılmış halde 1 kurusıkı tabanca ile 1 bıçak buldu. Ayrıca yol üzerinde tabancadan ateşlendiği değerlendirilen boş kovanlar tespit edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen taraflar, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kalabalık gruba zaman zaman biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.