Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu bir kişi bıçakla ağır yaralandı, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 62. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Suriye uyruklu A.H. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan A.H., Kapaklı 1. Cadde üzerinde bulunan 112 Acil Sağlık ambulans istasyonuna sığınarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.H., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan yaralının tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen E.D., M.F., B.C.Ş. ve M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.