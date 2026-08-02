Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Timleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçları başta olmak üzere 3 ayrı dosyadan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Murat K. (50)'nin Kale Mahallesi Ata 9. Sokak'taki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Şüphelinin adresi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyon kapsamında dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen Murat K. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 1601 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.