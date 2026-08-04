Y.K. idaresindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü.'nün kullandığı 06 COB 87 plakalı otomobil, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi’nde çarpıştı.

Kazayı görerek yardım etmek isteyen A.S.D., 19 HD 189 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.S.D., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların sürücüleri tedavi olmayı redderken, ekiplerince yapılan kontrolde Y.K.'nın 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza uygulanan ve ehliyetine 6 ay süre ile el konulan Y.K., polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kazada hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.