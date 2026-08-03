Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 6. Sokak'ta park halinde bulunan C.K.'ya ait 34 SRD 84 plakalı otomobilin motor kısmında, park edildikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden araç sahibi ile çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının çıkan otomobilin il dışından Çorum'a misafirliğe gelen bir aileye ait olduğu öğrenildi.