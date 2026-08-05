Çorum'da 39 yaşındaki bir kişi, iddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma girerek yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Mahmutevler 18. Sokak'ta yaşayan Rüştü Ş., iddiaya göre borçları nedeniyle bunalıma girerek evinde kendini vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rüştü Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca bulundu.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.